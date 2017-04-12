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Kültür-Sanat

Sertab Erener'in yeni klibinde oynamak isteyenlere müjde

"Size çok hoşunuza gidecek bir sürpriz yapmak istiyorum"

12 Nisan 2017 21:52

Sertab Erener, yeni çıkaracağı klibinde, kendisine şarkı söylerken karaoke ile eşlik edecek olan hayranlarına yer vereceğini açıkladı.

Ontrava'da yer alan habere göre, Sertab Erener, son albümü olan ‘Kırık Kalpler Albümü’nden ‘Tek Başıma’ adlı parçasına klip çekeceğini açıkladı.

Erener, bu klibinde ise diğerlerinden farklı olarak şarkısının karaoke versiyonuna video çeken yani şarkısını seslendiren hayranlarını oynatarak benzersiz bir iş yapmak istiyor. Her kaydı dinleyeceğini söyleyen Sertab Erener, şarkı için hazırlanacak özel klipte birçoğunun yer alacağını belirtti.

 

Sanatçı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Merhaba ben Sertab,

Size çok hoşunuza gidecek bir sürpriz yapmak istiyorum. Üstte paylaştığımız karaoke şarkıyı söylediğiniz videonuzu Twitter ya da Instagram’dan #TekBaşıma etiketiyle paylaşın ve sonra beni bekleyin. Her paylaşımı tek tek dinleyeceğimden emin olabilirsiniz. Sonra bu kayıtların elimizden geldiği kadarını klibimizde kullanacağız. Haydi, videolarınızı bekliyor ve sizi çok seviyorum.

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