Sertab Erener'in babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Sertab Erener’in babası Nizamettin Erener, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

NTV’nin haberine göre Nizamettin Erener, tedavi için bir süre önce İstanbul’daki Balat hastanesine kaldırılmıştı.

Avukat olan baba Erener'in dün akşam yaşamını yitirdiği haberini alan Sertab Erener'in konser için gittiği Adana’dan ilk uçakla İstanbul’a döndüğü belirtildi.

Nizamettin Erener, bugün Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.