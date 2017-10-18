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Sertab Erener, sahnede Nil Karaibrahimgil'i aradı

İZMİR, (DHA)- BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği '1 Festival İzmir', Türkiye'nin güçlü seslerinden Sertab Erener'le başladı

18 Ekim 2017 15:31

İZMİR, (DHA)- BÜYÜKŞEHİR Belediyesi\'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği \'1 Festival İzmir\', Türkiye\'nin güçlü seslerinden Sertab Erener\'le başladı. Erener sahnede bir ara, ağabeyinin eşi şarkıcı Nil Karaibrahimgil\'i görüntülü arayarak doğum gününü de kutladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen \'1 Festival İzmir\'in ikincisine de muhteşem bir başlangıç yaptı. Etkinliğin açılış konserinde sahne alan Sertap Erener, salonun içini de, dev ekranın kurulduğu avluyu da hıncahınç doldurdu. Türk Pop Müziği\'nde 25 yılını geride bırakan sanatçı, etkileyici performansıyla İzmirlileri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Erener’e, sahnede İzmir Big Band Orkestrası eşlik etti. Sertab Erener sahnede bir ara, ağabeyinin eşi şarkıcı Nil Karaibrahimgil’i görüntülü arayarak izleyiciler ile birlikte doğum gününü de kutladı. \'1Festival İzmir\'in açılış konserine bilet bulamayan izleyiciler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AASSM açık alanına kurulan dev ekran da büyük ilgi gördü. Salona giremeyen İzmirliler, kendilerine ayrılan oturma gruplarında konser keyfini doyasıya yaşadı.

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