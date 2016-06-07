Sertab Erener: O arabesk ruh bende yok, kendime acımıyorum...

Sertap Erener katıldığı bir radyo programında "Herkesin kalbinde bir sıkıntı var. Ben savaşçı biriyim. Yıkılmıyorum, kendime acımıyorum. Kendime acımak arabesk bir ruh o bende hiç yok" dedi.

Best FM’de Yasemin Şefik’in programına konuk olan 51 yaşındaki Sertab Erener, iş ve özel yaşamına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"O ruh hali bende yok"

2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Everyway That I Can" ile birinci olarak Türkiye'ye yarışmadaki ilk birinciliğini kazandıran şarkıcı, "Herkesin kalbinde bir sıkıntı var. Ben savaşçı biriyim. Yıkılmıyorum, kendime acımıyorum. Kendime acımak arabesk bir ruh o bende hiç yok" dedi.

"Aşk güzelleştiriyor"

Ünlü radyocu Yasemin Şefik’in "Yepyeni bir hissin içindesin. Emre Kula ile berabersin. Her şey taptaze. Senin böyle şıkır şıkır bir eğlenceli şarkıların olması gerekirken. 'Ben aşkı buldum siz bunlarla idare edin' mi diyorsun. Peki aşkın sen de etkisi nedir?" sorusu üzerine Erener, "Aşk adamı çok değiştiriyor, güzelleştiriyor, iyileştiriyor. Aşksız yaşamak her türlü aşktan bahsediyorum; anneye babaya, tanrıya, müziğe, aşk olmadan olmuyor. Sadece insana olan aşk değil" ifadelerini kullandı.

"Albümle 90'lara döndüm"

"Neden yıllardır bir radyo programı ya da röportaj serileri yapmadın?" sorusuna ise ünlü şarkıcı, "İnsan her şeyden geçiyor. Çok starım buna ihtiyacım yok falan filan (kahkaha atıyor). Talihsiz açıklama demeyin. Zor bir şey röportaj yapmak. Özellikle yazılı röportaj. Sen kelimelerini aktarıyorsun karşındakinin algıladığı başka. Sonra üşenmeye başlıyorsun. Hani albümle 90’lara geri döndüm ya o zaman radyoda yapayım dedim" şeklinde konuştu.