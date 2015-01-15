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Sertab Erener ile Demir Demirkan'ın yolları aynı konserde kesişti

Demir Demirkan’ın, Sertap Erener’den ayrılmasına sebep olan lise aşkı Seda İnce’yle mekana gelmemesi, konseri arkadaş grubuyla izlemesi dikkat çekti

15 Ocak 2015 11:49

18 yıllık ilişkilerini geçen ekimde noktalayan Sertab Erener ve Demir Demirkan’ın yolu, aylar sonra Can Bonomo konserinde kesişti. 

Bonomo, yeni albümü “Bulunmam Gerek”in lansman konserini önceki akşam İstanbul Jolly Joker’de verdi. Bonomo’nun yakın dostları Erener ve Demirkan da izleyiciler arasındaydı.

Birbirlerinin oraya geleceğinden haberdar olan ikili, aralarındaki birkaç metrelik mesafeyi hep korudu, göz kontağı bile kurmadı.

Demirkan’ın, Erener’den ayrılmasına sebep olan lise aşkı Seda İnce’yle mekana gelmemesi, konseri arkadaş grubuyla izlemesi dikkatten kaçmadı.

Gecenin finalinde Bonomo, “Kara Sevda”yı birlikte seslendirmek üzere Erener’i sahneye davet ettiğinde ise Demirkan locadaki yerinden kalkıp gözden kayboldu.

 

 

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