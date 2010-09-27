Sertab Erener: "Ajda bizi gömer!"

T24- Kuruçeşme Arena'da konser veren Sertab Erener, bir dönem vokalistliğini yaptığı Ajda Pekkan için: "Hepimizi gömecek, şarkı söylemeye devam edecek!" dedi.







Yeni albümü 'Rengarenk' ile 2010 yazını renklendiren Sertab Erener, önceki akşam Turkcell Kuruçeşme Arena'da hayranlarına müzik ziyafeti çekti.





Yeni albümündeki şarkıların yanı sıra eski albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Erener, iddialı bir kıyafet giydi. Erener, Ajda Pekkan'ın bir konserinde giydiği transparan kıyafeti andıran tülden bir tulumla hayranlarının karşısına çıktı.



Tül ceketi ve tülden mini şortuyla 2,5 saat boyunca hem göze hem kulağa hitap eden sanatçı, bir dönem Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptığını belirterek şöyle konuştu:







"Yıllar önce bana birkaç arkadaşım gelerek 'Ajda sesini çok beğenmiş. Solisti olacaksın' dediklerinde ne kadar heyecanlanmıştım, anlatamam. Ondan birçok şey öğrendim. Bana yüzündeki kırışıklıkları göstermeden şarkı söylemeyi öğreten Ajda Pekkan'dı. Yoksa nasıl böyle sahnede durabilirim. Görürsünüz o bir gün hepimizi gömecek ve şarkılarını söylemeye devam edecek. O harika bir insan."



