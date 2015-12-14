Sertab Erener, 2 milyon dolarlık pırlanta kaplı gitarla konser verecek

Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve gitaris eşi Emre Kula, bir mücevherat firmasının Türkiye’ye getirdiği, dünyanın en pahalı gitarı ismini 2 milyon dolarlık fiyatıyla alan gitar ile konser verecek.

Star’ın haberine göre müzisyen çift, tamamı pırlanta kaplı Guiness Rekorlar Kitabına giren dünyanın en değerli gitarı ‘Coronet Gitar’la performans sergilemek için bir araya geliyor.

Yarın The Galliard Restaurant’ta gerçekleşecek gecede Emre Kula, tasarımıyla göz kamaştıran 2 milyon dolar değerinde 11 bin 441 adet pırlanta kaplı ‘Coronet Gitar’ı çalacak, eşi Sertab Erener de kendisine eşsiz sesi ve yorumuyla eşlik edecek.

Davetiyesinden ikramına kadar çok özel olan gecede, müziğin enerjisi pırlantanın ışıltısıyla buluşacak. Davetliler pırlantanın göz kamaştırıcı ışıltısı altında müzik dolu bir gece geçirecek.