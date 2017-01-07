Sert kışın nedeni AMOC mu?

Türkiye’yi etkisi altına alacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasına; Atlas Okyanusu’nda kuzeye sıcak, güneye ise soğuk su taşıyan ana akıntı AMOC’un neredeyse durmasının neden olduğu ileri sürüldü.

Science Advance Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre akıntının durmasına ise atmosferdeki karbondioksit oranının tarihin en yüksek seviyeye ulaşması neden oldu.

Habertürk'te yayımlanan habere göre, Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modelde AMOC'un “çökme” noktasına geldiği belirtiliyor.

İstanbul'da son durum

İstanbul'da dün başlayan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir genelinde kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde dün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kar kalınlığı kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaştı.