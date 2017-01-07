T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sert kışın nedeni AMOC mu?

Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modele göre AMOC 'çökme' noktasına geldi

07 Ocak 2017 14:08

Türkiye’yi etkisi altına alacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasına; Atlas Okyanusu’nda kuzeye sıcak, güneye ise soğuk su taşıyan ana akıntı AMOC’un neredeyse durmasının neden olduğu ileri sürüldü. 

Science Advance Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre akıntının durmasına ise atmosferdeki karbondioksit oranının tarihin en yüksek seviyeye ulaşması neden oldu.

Habertürk'te yayımlanan habere göre, Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modelde AMOC'un “çökme” noktasına geldiği belirtiliyor.

 

İstanbul'da son durum

 

İstanbul'da dün başlayan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir genelinde kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. 

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde dün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kar kalınlığı kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaştı.

ETİKETLER

amockışkaryağıştürkiyeistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24