'Serseri Mayın'lara ödül üstüne ödül

T24

Başkanlığını Jean Roy’un üstlendiği ve Greta Scacchi, Peter Schneider, Jean Sorel ve Emanuel Ungaro gibi uluslararası önemli isimlerin yer aldığı Jüri Ferzan Özpetek’i 'Mario Monicelli Ödülü' ile, 'En İyi Yönetmen' olarak ödüllendirdi.‘Serseri Mayınlar’ filminin aldığı diğer ödüller sırasıyla;'Suso Cecchi D’Amico Ödülü' En İyi Sanat Yönetmenliği - Ferzan Özpetek'Tonino Guerra Ödülü' En İyi Senaryo - Ferzan Özpetek ve İvan Cotroneo'Magnani Ödülü' En İyi Kadın Oyuncu - Nicole Grimaudo'Alida Valli Ödülü' En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Ilaria Occhini