-''SERSERİ MAYINLAR''A LONDRA'DAN ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - ''16. Londra Türk Film Festivali''nin ''Golden Wings Seyirci Ödülü'', Ferzan Özpetek'in ''Serseri Mayınlar'' filmine verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Digiturk ve BEKO'nun sponsorluğunda 4-18 Kasımda gerçekleştirilen ''Londra Türk Film Festivali''nde ''Golden Wings Seyirci Ödülü'', Londralı izleyicilerin oylarıyla belirlendi. Ödülü, Ferzan Özpetek'in ''Serseri Mayınlar'' filmi almaya hak kazandı. Özpetek'e ödülü, 4 Ocak 2011'de İstanbul'da düzenlenecek törende sunulacak. ''Serseri Mayınlar'', makarna üreticisi bir İtalyan ailesinin geleneksel ve ahlaki kalıpların dışına çıkan çocuklarının ne yöne gideceği kestirilemeyen öykülerini anlatıyor. ''Londra Türk Film Festivali''nin geçen yıl Türkan Şoray'a verdiği ''Golden Wings Yaşam Boyu Başarı Ödülü''ne, bu yıl ünlü oyuncu Şener Şen layık görüldü. Festivalin açılış galası, Çağan Irmak'ın ''Prensesin Uykusu'' filminin dünya prömiyeri ile başladı. ''Golden Wings Digiturk Dijital Dağıtım Ödülü'' için Semih Kaplanoğlu'nun 2010 Berlin Altın Ayı Ödüllü filmi ''Bal'', Çağan Irmak'ın trajikomik filmi ''Karanlıktakiler'', Reha Erdem'in ''Kosmos'', Selim Demirdelen'in gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği ''Kavşak'' ve Seren Yüce'nin Türkiye'deki aile yapısını sosyolojik olarak irdelediği ''Çoğunluk'' filmi aday oldu. Bu yılki Türk jüri üyesinin yazar Sevin Okyay olduğu festivalin bu alandaki ödülünü ise Kaplanoğlu'nun ''Bal'' filmi kazandı.