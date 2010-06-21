'Serseri mayınlar'a 4 ödül birden

T24 -

İtalyan sinema dünyasının bu en eski ve en itibarlı ödüllerinin bu yılki dağıtımında Özpetek'in filmi, "En iyi komedi filmi", "En iyi yardımcı erkek oyuncu" (Ennio Fantastichini), "En iyi yardımcı kadın oyuncu" (Elena Sofia Ricci ve Lunetta Savino) ve "En iyi fotoğraf" (Maurizio Calvesi) dallarında ödüle layık görüldü.







64. "Gümüş Film Şeritleri" ödüllerinde, "En iyi yönetmen" "La prima cosa bella" filmiyle Paolo Virzi'ye, "En iyi erkek oyuncu" "La nostra vita" adlı filmdeki rolüyle Elio Germano ve "İl figlio piu piccolo" filmindeki rolüyle Christian de Sica'ya, "En iyi kadın oyuncu" da "La prima cosa bella" adlı filmdeki rolleriyle Stefania Sandrelli ve Micaela Ramazzotti'ye verildi.



Özpetek, Sicilya'nın Taormina kentinde aldığı ödüllerle ilgili düzenlenen basın toplantısında, "Bu festivalde kendimi hiç rekabetteymiş gibi hissetmedim. Eğer benim elimde olsa her adayı her dalda ödüllendirirdim" dedi.







