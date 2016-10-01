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Serra Yılmaz'dan Ferzan Özpetek'e tebrik

Çiftin geçen hafta Roma Belediyesi'nde gerçekleşen nikahına, sadece çok yakın 15 kadar arkadaşı katıldı

01 Ekim 2016 14:38

İtalya'da geçtiğimiz hafta Simone Pontesilli ile evlenen yönetmen Ferzan Özpetek'e ilk tebriklerden biri, filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Serra Yılmaz'dan geldi.

Kişisel Instagram hesabından Ferzan Özpetek ve eşi Simone Pontesilli'nin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, altına "Ferzan&Simone yüzünüz hep gülsün!" notunu düştü. Ancak Serra Yılmaz, bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

Çiftin geçen hafta Roma Belediyesi'nde gerçekleşen nikâhına, sadece çok yakın 15 kadar arkadaşı katıldı. Özpetek'in ve Pontiselli'nin, özel hayatlarına saygı duyulması gerekçesiyle, nikâhın yapıldığı salona gazetecilerin alınmasını istemediği öğrenilmişti.

Ferzan Özpetek, İstanbul Kırmızısı'ndan sonraki eseri olan "Sen Benim Hayatımsın" adlı kitabını, 15 yıldır birlikte olduğu Simone Pontesilli'ye adamıştı. 

Kitabında, Roma'da geçirdiği 40 yılı, hayatına giren insanları anlatan Özpetek, bunun aynı zamanda bir aşk romanı da olduğunu söylüyordu.

Ferzan Özpetek, Simone Pontesilli ile birlikte...

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