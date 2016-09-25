T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Serra Yılmaz İtalya’da en iyi kadın oyuncu seçildi

Premio Persefone 2016 ‘da Elif Şafak’ın “Baba ve Piç” adlı romanından tiyatroya uyarlanın “La bastarda di Istanbul” da en iyi performans ödülünü aldı

25 Eylül 2016 20:28

İtalya’da tiyatro sanatı için prestijli bir yeri bulunan ödüllerin dağıtıldığı Premio Persofone 2016'da töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı. Serra Yılmaz, İtalyan tiyatro sanatının en prestijli ödüllerinden birini aldı.

Premio Persefone 2016 ‘da Serra Yılmaz en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulunurken, Elif Şafak’ın “Baba ve Piç” adlı romanından tiyatroya uyarlanın “La bastarda di Istanbul” adlı oyun ise “en iyi performans” ödülünü aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Premio Persefone 2016 ödül töreni Persephone Tiyatrosu’nda düzenlendi. XV. PREMIO PERSEFONE ödülleri için bu yıl “tiyatro, sinema ve edebiyat arasındaki ilişkiyi” teması belirlendi. Ödül dağıtımında da bu tema üzerinde duruldu. Tiyatroya edebiyattan uyarlanan oyunlar değerlendirilmek suretiyle ödüller dağıtıldı.

Yayınlandığı yıl çok satanlar listesinde yer alan Elif Şafak’ın “Baba ve Piç” adlı romanı Angelo Savelli tarafından İtalya’da tiyatroya uyarlandı. Başarılı uyarlama İtalyan seyirciler tarafından olduğu kadar tiyatro sanatının duayenleri tarafından da hayli beğenildi.

İtalya’da “La bastarda di Istanbul” adıyla sergilenen oyunda Serra Yılmaz başrolde oynuyor. Teatro di Rifredi tarafından sergilenen oyun bu yıl 21 Şubat’ta İtalya’da turneye çıkıyor.

Serra Yılmaz’ın ödül fotoğrafını ise Instagram’da paylaşan yönetmen Ferzan Özpetek oldu. Ferzan Özpetek ve Serra Yılmaz’ın yakın dostlukları biliniyor. Her iki isim de İtalya’da önemli işlere imza atarlarken, sanat hayatlarının önemli bir bölümünü de orada geçiriyorlar.

 

ETİKETLER

serra yılmazelif şafakbaba ve piçitalyaPremio Persofone 2016

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24