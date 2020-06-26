Seroloji testleri yapan CDC: ABD'de 20 milyondan fazla Koronavirüs vakası olabilir

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Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), ABD'de şu ana kadar tespit edilenden 10 kat fazla kişinin yeni tip Koronavirüs kapmış olabileceğini duyurdu.

Asemptomatik ve hastalığı tespit edilmeden geçiren kişilerin çokluğuna dikkat çeken CDC, ABD'de şu ana kadar 20 milyondan fazla kişinin Covid-19'a yakalanmış olabileceğini bildirdi.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan CDC yetkilikeri, bir insanın hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak için Seroloji testi yoluyla antikorların varlığına baktıklarını ifade etti.

CDC'deki uzmanlar, yaptıkları Seroloji testi sonucunda her 10 vakadan birinin tespit edildiğini gördüklerini aktardı. Uzmanlardan biri, "20 milyondan fazla sonucuna varmamızın gerekçesi bu oran" diye konuştu.

ABD'deki uzmanlar son günlerde birçok genç vatandaşın hastalığı semptom göstermeden atlattığını, bu sebeple bazılarının Koronavirüs'e yakalandığını fark etmediğini bile not etmişti.

CDC, semptom göstermeyen ancak sıkça risk grubundaki insanlarla vakit geçiren gençlerin düzenli olarak test yaptırması gerektiğini ifade etti.

ABD'de şu ana kadar 2 milyon 500 binden fazla kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi ve 126 bin 780 kişi hayatını kaybetti.