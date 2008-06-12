T24 LogoT24 Logo
Politika

Şero depresyonda

CHP Genel Merkezi’nin kedisi Şero depresyona girdi; 4 gündür yemek yemiyor, dolaşmıyor, sadece uyuyor.

12 Haziran 2008 03:00

CHP Genel Merkezi’nin kedisi Şero depresyona girdi; 4 gündür yemek yemiyor, dolaşmıyor, sadece uyuyor.
Merkezin inşaatından beri orada yaşayan Şero’nun ilk kontrollerini yapan Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Koordinatörü Uzman Veteriner Hekim Alparslan İnan, kedilerin hassas ve sevgi bekleyen hayvanlar olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Şero’nun depresyona girme sebebi arkadaş bulamamasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü sosyal hayatı oradaki insanlarla sınırlı. Bir de ısı değişiminden etkilenmesi mümkün. Yapılan tahliller sonucu tedavi olacak. Anti antidepresan tedavi uygulanabilir."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

İyi Parti'li belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte AKP'ye geçti: "Siyaset...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik açıklamalarına yanıt...

50 kişinin katıldığı Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı'na 1...

"Kürtler Babacan'a daha fazla kredi veriyor"...

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24