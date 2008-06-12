Şero depresyonda

CHP Genel Merkezi’nin kedisi Şero depresyona girdi; 4 gündür yemek yemiyor, dolaşmıyor, sadece uyuyor.

Merkezin inşaatından beri orada yaşayan Şero’nun ilk kontrollerini yapan Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Koordinatörü Uzman Veteriner Hekim Alparslan İnan, kedilerin hassas ve sevgi bekleyen hayvanlar olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Şero’nun depresyona girme sebebi arkadaş bulamamasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü sosyal hayatı oradaki insanlarla sınırlı. Bir de ısı değişiminden etkilenmesi mümkün. Yapılan tahliller sonucu tedavi olacak. Anti antidepresan tedavi uygulanabilir."





