Sermiyan Midyat: Dink rolünden korkmadım, Akın'la zamanımız tutmadı

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Fatih Akın’ın “Hiçbir Türk oyuncuyu Hrant Dink rolü için ikna edemedim, projeyi dondurdum” sözlerine ilişkin, "Fatih Akın kardeşimle son filmi hakkında görüşmemiz oldu. Ancak zamanların tutmaması nedeniyle filmde oynama şansını bulamadım, herhangi bir reddediş, korkuya kapılış yoktur” dedi.

Akın geçtiğimiz hafta Agos Gazetesi’ne verdiği röportajda "The Cut" filmiyle ilgili açıklama yaparken Hrant Dink’le ilgili de film projesi olduğunu açıklamıştı.

Dink filmi için hiçbir oyuncuyu ikna edemedim diyen Akın, hangi oyunculara teklif götürdüğünü açıklamamıştı. Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya gibi oyuncular “Biz varız” mesajları verirken, en net açıklama Sermiyan Midyat’tan geldi. Oyuncu, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda şöyle dedi:

"Fatih Akın kardeşimle son filmi hakkında görüşmemiz oldu. Ancak zamanların tutmaması nedeniyle filmde oynama şansını bulamadım, teklifi değerlendiremedim. Herhangi bir reddediş, korkuya kapılış yoktur."