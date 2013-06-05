Sermiyan Midyat, CNN Türk canlı yayınında CNN Türk'ü protesto etti

Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular' programına konuk olan oyuncu Sermiyan Midyat, CNN Türk'ün Gezi Parkı protestolarındaki tavrını canlı yayına penguenli t-shirt'le çıkarak protesto etti.

Midyat, programa "Kendimi tanıtayım, adım Abdullah Cömert. 22 yaşındayım. Dün öldüm" sözleriyle başladı. Programın sonunda, 'Dayan Antartika kazanacağız' diyerek sözlerine son veren Midyat, Fatih Altaylı'ya da Gezi Parkı için çağrı yaptı.

Gezi Parkı eyleminin ilk gününden beri meydanlarda olan Sermiyan Midyat, geçtiğimiz günlerde medyayı ve hükümeti şu sözlerle eleştirmişti.

"Bütün kanallardan ulusa sesleniş yayınları yapılıyor. İşte ulus kendilerine sesleniyor kulak versinler artık. Biber gazı, portakal gazı, ortaya karışık hepsini aldık. Hala "İki tane ağacın yada direnişin danisgasını yaparız" diye açıklamalar yapıyorlar. Öbür taraftanda muhalefet polis çekilsin insanlar enerjisini boşaltsın diyor. İnsanlar enerjisini boşaltmak için çıkmıyor buraya. Can veriyorlar burada. Biber gazı, portakal gazı yiyorlar ama ne muhalefet ne de iktidar halkın sesini duyamıyor. Artık millet araya vekil koymuyor, kendi kendini temsil ediyor. Bence 31 Mayıs 2013'ten sonra hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Ben yaptım olduculuk yok. Orası bizim de parkımız, kimsenin bahçesi değil. Bizde kimsenin kulu, çocuğu değiliz"