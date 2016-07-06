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Serkan Uçar, sevgilisi Ceylan Çapa'ya yumruk attı!

Serkan Uçar'ın, eski eşi Ece Erken'in de hamileyken karnını tekmelediği öne sürülmüştü

06 Temmuz 2016 12:16

Serkan Uçar ve Ceylan Çapa’nın akşamı Türkbükü’nde romantik bir yemekle başladı. Mekâna el ele gelen çift, yemeğin ardından soluğu Sess Bar’da aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan çiftin kavgası giderek şiddetlendi. Çapa, mekândakilerin şaşkın bakışları arasında Serkan Uçar’a tokat atınca ortalık karıştı. Tokadın ardından çılgına dönen Uçar, sevgilisini iterek yumrukladı. Hızını alamayıp güvenlik görevlilerine de saldıran Uçar, yaka paça mekândan çıkarıldı. Sevgilisini ikna çabaları başarısız olan Uçar, yalnız başına teknesine giderken, Çapa kulüpten yeğeniyle ayrıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ceylan Çapa, 2015’te katıldığı bir partide o dönemdeki sevgilisi Altuğ Leblebici’yi Gamze Özçelik’ten kıskanarak yumruklamıştı.

 

Ece Erken'in karnını tekmelediği öne sürülmüştü

 

Serkan Uçar boşandığı eşi Ece Erken’in oğlunu evde bırakıp bir doğum günü partisine katılması üzerine mekânı basmış ve şiddetli bir kavga yaşanmıştı. Erken, hamile olduğu dönemde Uçar’ın karnını tekmelediğini söylemiş ve Aile Mahkemesi’nden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Serkan UçarCeylan Çapa

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