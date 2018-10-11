Şerit ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otoyol üzerinde şerit ihlali yapan araçlara yönelik \'drone\' destekli uygulama başlattı. Trafik kurallarına uymayan sürücüler, havadan tespit edilerek ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımının sağlanması amacıyla başlattığı \'Yaşam için kısa bir mola\' projesiyle sürdürülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye\'de polis, E-90 Otoyolu üzerinde TIR ve kamyon sürücülerinin şerit ihlallerini \'drone\' ile havadan tespit etti. Otoyolun Şekerdere mevkiinde yapılan ve yaklaşık bir saat süren denetimde, 9 aracın kural ihlali havadan tespit edilerek, her birine 235 lira olmak üzere toplam 2 bin 115 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücülere 20 ceza puanı uygulandı. Adana istikametindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında ise emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere yönelik de çalışma yapıldı. Sürücüler, kurallara uymaları noktasında uyarıldı. Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenmesi, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, kazaların yoğun olduğu noktalarda ihlallerin önlenmesine yönelik havadan özel trafik denetimlerinin artarak süreceği kaydedildi.



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