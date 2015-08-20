Serinleten haber geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek

Başta İstanbul olmak üzere yarından itibaren Türkiye genelinin sağanak etkisi altına gireceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini aktaran Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren görülecek sağanakla sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. Cuma cumartesi günleri rüzgar kuzey ve doğu yönlerden (poyraz), saatte 30-50 kilometre hızla esecek" dedi.

Güler'in açıklamasında, bir süredir mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, cuma günü Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanağın etkili olacağını anlatan Güler, cumartesi, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısının, pazar günü Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin, pazartesi ise Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanağın etkisi altına gireceğini dile getirdi.

30 derecenin altına inecek

Güler, Marmara Bölgesi’ninde de kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını anlatarak, “Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren görülecek sağanakla sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. Cuma cumartesi günleri rüzgar kuzey ve doğu yönlerden (poyraz), saatte 30-50 kilometre hızla esecek. Trakya’da sıcaklıkların 27-28, Kocaeli’de 28-29, Sakarya’da 25-27, Bursa ve Balıkesir’de ise 29-30 derecelere düşmesini bekliyoruz” dedi.

İstanbul genelinin yarın gök gürültülü sağanaklı olacağını ifade eden Güler, “Sıcaklık en yüksek 32 derece olacak. Cumartesi günü kuvvetli sağanak, en yüksek sıcaklık 30 derece, pazar gök gürültülü sağanak, en yüksek sıcaklık 28 derece, pazartesi gök gürültülü sağanak en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Salı günü ise yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu, sıcaklığın en yüksek 29 derece civarında olacak” diye konuştu.

Güler, özellikle cumartesi ve pazar günleri Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacak sağanaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.