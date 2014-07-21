Serinlemek için girdiği havuzda canından oldu

Uşak'ta serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İzzet Doğantekin (16) arkadaşlarıyla Altıntaş göletine gezmeye giderken, Gücer köyü yakınlarındaki Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme havuzu yakınında mola verdi.

Bu sırada arkadaşlarının yanından ayrılan Doğantekin, tel örgüleri aşıp serinlemek için havuza girdi.

Bir süre sonra Doğantekin'in havuzun içinde çırpındığını gören arkadaşları, kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Doğantekin'in cesedini havuzdan çıkardı.

Oğlunun cansız bedenini gören baba gözyaşlarını tutamazken, Doğantekin'in cenazesi Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.