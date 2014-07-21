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Yaşam

Serinlemek için girdiği havuzda canından oldu

Uşak'ta tel örgüleri aşıp serinlemek için havuza giren 16 yaşındaki İzzet Doğantekin boğularak hayata veda etti

21 Temmuz 2014 09:40

Uşak'ta serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İzzet Doğantekin (16) arkadaşlarıyla Altıntaş göletine gezmeye giderken, Gücer köyü yakınlarındaki Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme havuzu yakınında mola verdi.

Bu sırada arkadaşlarının yanından ayrılan Doğantekin, tel örgüleri aşıp serinlemek için havuza girdi.

Bir süre sonra Doğantekin'in havuzun içinde çırpındığını gören arkadaşları, kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Doğantekin'in cesedini havuzdan çıkardı.

Oğlunun cansız bedenini gören baba gözyaşlarını tutamazken, Doğantekin'in cenazesi Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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