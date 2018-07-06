T24 LogoT24 Logo
Gündem

Serinlemek için girdiği gölette akıma kapılıp, öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde serinlemek girdiği gölette elektrik akımına kapılan Mustafa Tokay (19), yaşamını yitirdi

06 Temmuz 2018 18:00

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Baskil ilçesinde serinlemek girdiği gölette elektrik akımına kapılan Mustafa Tokay (19), yaşamını yitirdi. 
Diyarbakır\'dan ailesi ile birlikte dün Elazığ\'ın Baskil ilçesine kayısı toplamaya giden Mustafa Tokay, akşam saatlerinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan gölete girdi. Tokay, elektrik ile çalışan sulama motorunun kullanıldığı gölette, akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşları, Tokay\'ı göletten çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Tokay\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Mustafa Tokay\'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ BaskilTokayElazığMustafa TokayYanındakiGelenFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24