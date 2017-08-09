Serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden öldü

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Musa Arıcan, kıyıda 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü.

Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi kesiminde denize giren Musa Arıcan, bir süre sonra fenalaşarak bilincini kaybetti. Arıcan'ı gören vatandaşlar sudan kıyıya çıkarıp, 112'ye haber verdi.

Kıyıya gelen sağlık ekipleri Arıcan'ın kalbinin durduğunu belirleyip, kalp masajları yaptı. Kumlar üzerinde dakikalarca hayata döndürmek için çabalayan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Arıcan yaşamını yitirdi. Plajda bulunanlar büyük üzüntü yaşarken, Arıcan'ın cesedi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden Arıcan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bir süre öncede by pass ameliyatı geçirdiği belirtildi. (DHA)