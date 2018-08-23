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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu

23 Ağustos 2018 20:34

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.
Halil Dikbıyık, kardeşi Bayram Dikbıyık ve 2 arkadaşıyla birlikte, iddiaya göre, Ahubaba Mahallesi\'nde serinlemek için denize girdi. Sudaki 4 kişi akıntıya kapılmak üzereyken, Bayram Dikbıyık, 2 arkadaşını kurtardı. Halil Dikbıyık ise akıntıya kapılarak, boğuldu. Halil Dikbıyık\'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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