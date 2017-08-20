Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde serinlemek için denize giren 72 yaşındaki Fevzi Sancak, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Derince Harikalar Sahili\'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sahilde piknik yapan Fevzi Sancak serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Fevzi Sancak denizde çırpınmaya başladı. Yardıma koşan tatilciler, Fevzi Sancak\'ı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Fevzi Sancak, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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