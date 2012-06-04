Serinlemek için denize giren vatandaş ceset buldu

Kartal sahilinde serinlemek için denize giren bir vatandaşın, ceset gördüğünü ihbar etmesi üzerine arama yapıldı. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı balık adamların yaptıkları aramalarda, üzerinde Emre Kılıç (25) yazılı kimlik çıkan bir erkek cesedi bulundu. Kıyıya çıkartılan ceset, ilk incelemelerden sonra Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

İddialara göre, Kartal Kumcular Sahili'nde öğleden sonra denize giren Münir Sancaklı, suyun içinde cansız bir kişinin bedeniyle karşılaştı. Hemen sudan çıkan Sancaklı, polis ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, Münir Sancaklı'nın gösterdiği bölgede ceset araması yaptı.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmadan sonra kıyıya yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan ceset bir torbaya konularak kıyıya çıkartıldı. Ceset üzerinde yapılan aramalarda, Emre Kılıç (25) adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet bulundu. Yeni olduğu tahmin edilen ceset, savcılığın talimatıyla hastane morguna kaldırıldı. Üzerinde kesici, delici ya da yaralayıcı izi bulunmayan cesedin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu arada, piknik için sahilde bulunan vatandaşlar ise denizdeki arama çalışmalarını film gibi seyretti. Uyarılara rağmen uzaklaşmayan meraklılar, cesedi görebilmek için adeta bir birleriyle yarıştı.