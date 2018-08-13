T24 LogoT24 Logo
Gündem

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  

  Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Fatih Samatya'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti

13 Ağustos 2018 20:22

 

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Fatih Samatya\'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti. 
Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov,(36) Samatya sahilinde serinlemek için saat 15.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Rahmanov\'un cansız bedenini denizde görenler durumu polise haber verdi. Rahmanov olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar tarafından çıkarıldı.  Rahmanov\'un kıyafetlerinin ise deniz kenarında bulunan kayalıkların üzerinde olduğu görüldü. Rahmanov\'un cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:
------------------------
- Denizden görüntüler
- Deniz polisinin görüntüsü
- Dalgıçların denize girmesi
- Denizden cesedin çıkarılması
- Rahmanov\'un kıyafetleri 
- Detayalar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANDHA Fatih SamatyaMukhsin RahmanovMukhsin Rahmanov36 SamatyaBirRahmanovAdli Tıp KurumuGörüntü Dökümü DenizdenDenizDalgıçlarınDenizdenDetayalar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24