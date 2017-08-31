Serinhisar'daki sel hasarı gün ağırınca ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Serinhisar İlçesi\'nde akşam yaklaşık 30 dakika süren doluyla karışık sağanak yağmurun yol açtığı hasar gündüz ortaya çıktı. 64 ev ve işyerini su basarken, 6 otomobil de selde sürüklenip hasar gördü. Sel anını cep telefonlarıyla görüntüleyenlerin yaşadığı panik dikkat çekti.

Serinhisar\'da dün akşam saat 18.00\'de başlayan sağanak yağmur, yaklaşık 30 dakika sürdü. Dolu yağışının da etkili olduğu o anlarda, Pınarcık Mahallesi\'nin üst kısmındaki dağlık alanda bulunan dere yatağında, sel nedeniyle bentler yıkıldı. Tonlarca kaya parçası ve çamur, selle birlikte ilçe merkezine aktı. Evleri ve işyerlerini sel suyu basarken, otomobiller de sulara kapılıp sürüklendi.

Serinhisar Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlattıkları temizlik çalışmalarını bugün de sürdürdü.

PANİK HALİ KAMERADA

Selin ilçeye verdiği hasar ise gün ağırınca ortaya çıktı. Selin geçtiği Pınarcık, Cumhuriyet, Aşağı, Orta mahallelerinde büyük hasar oluştu. En büyük hasarı ise Pınarcık Mahallesi gördü. Yollarda büyük çukurlar oluştu. Evlerin demir kapıları ve ağaçlar yerinden söküldü.

Sel anında cep telefonuyla görüntü çekenlerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı. Sel sırasında evlerinden çıkamayan ve pencerelerden görüntü çekenlerin çığlıkları yankılandı. Bir otomobilin sel sularında sürüklenme anı da görüntülendi.

Denizli- Antalya karayolu üzerindeki bir işyerini sel sularının basması güvenlik kamerasına yansıdı. Aşırı yağışın ardından leblebi ve hediyelik eşya satılan işyerinin sel sularının altında kaldığı görüldü.

Serinhisarlılar ilçede şimdiye kadar böyle bir felaket yaşamadıklarını, selin bir anda geldiğini, çok korktuklarını ve zararların büyük olduğunu söyledi. İlçede hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

FOTOĞRAFLI