CHP: Gezi olaylarında 'hasta' raporu alan polislere de soruşturma açılıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Ali Serindağ, "Gezi Parkı direnişlerine destek veren memurlara yönelik soruşturmaların yanı sıra, olaylar sırasında hastalık dolayısıyla doktor raporu alarak işe gitmeyen polis memurlarının da 'niçin rapor aldın?' şeklinde sorgulanmaya başlandığını" belirterek, konuyu yazılı bir soru önergesiyle Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu.

Hasta olmak suç mu?

"Gezi olayları sırasında hastalık raporu almış polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri doğru mudur?" diyen Serindağ, "Eğer bu haberler doğruysa kaç polis memuru hakkında böyle bir soruşturma açılmıştır ve bu soruşturmaların sonuçları ne olmuştur?" diye Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu.

Polis memurları soruşturuluyor mu?

Serindağ yazılı soru önergesinde ayrıca eylemlere destek veren "kamu kuruluşlarında çalışan devlet memurlarına ya da diğer kamu görevlilerine yönelik disiplin soruşturmaların açıldığı, gözaltıların yaşandığına" da dikkat çekerek "üyesi oldukları sendikalar ya da konfederasyonların çağrısıyla Gezi Parkı eylemleriyle dayanışma mitinglerine katılan kamu kuruluşlarında çalışan memurlar hakkında da soruşturmalar açıldığı doğru mudur?" diye de sordu.