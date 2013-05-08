Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından bu yana yurdun doğu bölgelerinde etkili olan yağışlı havaya ilave olarak, bu akşam ve yarın batı bölgelerin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yağışlı sistemin cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar güney ve iç kesimler başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmasının beklendiği belirtildi.

Yarın Ege Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Uşak, Manisa, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/metrekare) bekleniyor.

Yaklaşık iki haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın yurdun güneybatı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar yurt genelinde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarına ve iç bölgelerde yer yer birkaç derece altına düşmesi bekleniyor.

Yarın tahmin edilen kuvvetli yağış ve önümüzdeki hafta ortasına kadar sürecek olan sıcaklık düşüşü nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb.) vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.