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Yaşam

Serin ve yağışlı hava geliyor

Yurdun batı kesimlerinin, bugünden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği bildirildi. Yağışlı hava cumaya kadar sürecek.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - Yurdun batı kesimlerinin, bugünden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği bildirildi. Yağışlı hava cumaya kadar sürecek.


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik  uyarıya göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün  güneybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir  değişiklik olmayacak. Sıcaklık, perşembe günü yurdun batı kesimlerinde, Cuma günü  ise iç ve doğu bölgelerde 6 ila 8 derece azalacak.


Yarın, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz ve Doğu  Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler  parçalı ve az bulutlu geçecek.


Yağışların Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,  Çanakkale'de kuvvetli olması bekleniyor.
 

Perşembe günü, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege,  Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Malatya ve Tunceli çevreleri sağanak  ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.


Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli,  Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı  tahmin ediliyor.


Cuma günü, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı ve  Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz  ile Tokat, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak  yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Hopa  çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım düşmesi,  dolu gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve  dikkatli olmaları gerekiyor.

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