Serin ve yağışlı hava geliyor

T24 - Yurdun batı kesimlerinin, bugünden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği bildirildi. Yağışlı hava cumaya kadar sürecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün güneybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklık, perşembe günü yurdun batı kesimlerinde, Cuma günü ise iç ve doğu bölgelerde 6 ila 8 derece azalacak.



Yarın, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek.



Yağışların Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'de kuvvetli olması bekleniyor.



Perşembe günü, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Malatya ve Tunceli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.



Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Cuma günü, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Tokat, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.



