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Serik'te 'Mekik Kelebeği' bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)- DÜNYADA çok nadir görülen 'Mekik kelebeği' (Sphingidae) Antalya'nın Serik İlçesi'nde görüntülendi

16 Kasım 2017 18:24

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)- DÜNYADA çok nadir görülen \'Mekik kelebeği\' (Sphingidae) Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde görüntülendi.
Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Otel\'in bahçesinde, dünyada ender rastlanılan \'Mekik Kelebeği\' görüntülendi. Otelin bahçe müdürü Hasan Şengül tarafından tespit edilen Mekik kelebeği, askeri kamuflaj deseni, renkli ve uzun ince kanatlarıyla dikkati çekiyor. Mekik kelebeği en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen tür olarak da biliniyor. Geceleri uçtuğu bilinen Mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.
Oteli Bahçe Müdürü Hasan Şengül, kelebeği dün bahçe çalışmaları sırasında tesadüfen gördüğünü söyledi. Şengül, kelebeğin renklerinden dolayı dikkatini çektiğini, Antalya\'daki Kelebek Vadisi\'ne hediye edeceğini söyledi.

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