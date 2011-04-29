-SERİK'TE BAYKAL'A YUMURTALI SALDIRI SERİK (A.A) - 29.04.2011 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf ziyareti sırasında, ''Serik'ten defol git Baykal'' diye bağıran birkaç kişi yumurta attı. Seçim çalışmalarını sürdüren Baykal, Serik'te ilk olarak MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Habalı'yı makamında ziyaret etti. Baykal daha sonra, partililerle birlikte esnafı ziyaret ederek, partisinin ilçe binasına doğru yürümeye başladı. Bu arada Çınaraltı meydanında Baykal'ın bulunduğu yerin karşı tarafında bulunan birkaç kişi, ''Serik'ten defol git Baykal'' diye seslenerek, birkaç taş ve yumurta attı. Bu arada partililer Baykal'ın etrafını çevirerek koruma altına aldı. Baykal'a tepki gösteren kişiler, partililer tarafından kovalandı, ancak saldırganlar ara sokaklara kaçtı. Baykal kısa süren kargaşanın ardından parti binasına çıktı. CHP İl Başkanı Özer Ülken, Baykal'a tepki gösterenler arasındaki bir gencin, CHP'den milletvekili aday adayı olanlardan birinin oğlu olduğunu, babası listeye giremediği için tepki göstermiş olabileceğini belirterek, ''Yumurta atmaya kalktı ama atamadı. Kayda değer bir şey değil'' dedi.