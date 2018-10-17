Serik Belediyespor-Kocaelispor: 2-1

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA)

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Kozcu (xx), Muhammed Yıldız (xx), Çağlar Demirkıran (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xxx)- Taner (xxx), Samet (xxx), Sinan (xxx), Muhammet (xx)(Dk. 88 Mehmet), Ahmet (xxx), Abdurrahman (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx)(Dk. 72 Taner Kahriman xx), Volkan (xx)(Dk. 65 Çağlar xx)

KOCAELİSPOR: Volkan (xx)- Fatih (xx), Murat (xx), Kemal (xx), Mert (xxx)(Dk. 52 Kerem xx), Sefa (xx)(Dk. 85 Rıza xxx), Burak (xx), Sinan (xxx), Mesut (xx), Hamza (xx), Ali (xx)

GOLLER: Dk. 47 Volkan, Dk. 58 Sinan (Serik Belediyespor) - Dk. 86 Rıza (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Sinan, Erdi, Cemal (Serik Belediyespor) - Mesut, Kerem, Hamza, Ali (Kocaelispor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor sahasında Kocaelispor\'u 2-1 yendi.

Ev sahibi ekip mücadelenin ilk yarısınd üstün bir görüntü sergiledi ancak girdiği pozisyonlardan sonuç alamayınca mücadelenin ilk yarısı 0-0\'lık skorla sona erdi.

47\'nci dakikada Ev sahibi ekip öne geçt. Taner\'in ortasında Volkan vuruşunda toğ ağlarla buluştu: 1-0.

58\'inci dakikada Ahmet\'in ortasında Sinan farkı 2\'ye çıkardı: 2-0.

86\'ncı dakikada gelişen Kocaelispor atağında topla buluşan Rıza\'nın vuruşunda fark 1\'e indi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Serik Belediyespor sahasında Kocaelispor\'u 2-1 mağlup etti.

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