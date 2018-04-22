T24 LogoT24 Logo
Spor

Serik Belediyespor 3'üncü Lig'e yükseldi

Serik Belediyespor-Ödemişspor: 5-0 Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Play-Off maçında Ödemişspor'u 5-0 farklı mağlup eden Serik Belediyespor, adını 3'üncü Lig'e yazdırdı

22 Nisan 2018 20:30

Serik Belediyespor-Ödemişspor: 5-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Play-Off maçında Ödemişspor\'u 5-0 farklı mağlup eden Serik Belediyespor, adını 3\'üncü Lig\'e yazdırdı. Muğla Atatürk Stadı\'nda iki takım taraftarının tıklım tıklım doldurduğu tribünler önünde oynanan maçta Serik\'in gollerini 18\'inci dakikada Mirlan, 24 ve 56\'ncı dakikalarda Toma, 25 ve 36\'ncı dakikalarda ise Güven attı. Akdeniz temsilcisi, 90 dakikanın ardından 3\'üncü Lig\'e çıkışını taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Ligde 8\'inci Grubu lider tamamladıktan sonra Play-Off etabında ilk maçı kaybedip fırsat tepen Ödemişspor, 25 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e dönmek için son kozunu Kırşehir Belediyespor\'a 1-0 yenilen 5\'inci Grup lideri Nevşehirspor\'la oynayacak. Tarafsız sahada yapılacak maçın yeri ve saati Futbol Federasyonu tarafından hafta içinde açıklanacak.
Mücadeleyi kazanan taraf 3\'üncü Lig hedefine ulaşırken mağlup takım ise Bölgesel Amatör Lig\'de kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serik BelediyesporÖdemişsporAKGÜNMUĞLA DHAToto Bölgesel Amatör Lig PlayOffSerik BelediyesporAtatürk StadıSerikMirlanTomaGüvenAkdenizLigdePlayOffKırşehir BelediyesporNevşehirsporTarafsızFutbol Federasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24