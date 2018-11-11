Serik Belediyespor - Ankara Adliye Spor: 1-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

STAT: İsmail Ogan

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xx), Ercan Akbaş (xx), Barış Sun (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xx)- Taner (xx)(Dk.85 Çağlar xx), Samet (xx), Muhammet Ali(x)(Dk.33 Mehmet xx), Ahmet (xx), Abdurrahman (xx), Erman (xx)(Dk.85 Rauf xx), Burçin (xx), Erdi (xx), Atakan (xx), Volkan (xx)

ANKARA ADLİYE SPOR: Sercan (xx)- Cevher (xx), Mustafa (xx)(Dk.88 Osman xx), Ali (xx), Fatih (xx), Salih (xx), Aykut (xx), Veli (xx), Barış (xx), Erol (xx), Serkan (xx)(Dk.87 Gökhan x)

GOLLER: Dk.58 Mehmet (penaltı) (Serik Belediyespor) - Dk.22 Aykut (Ankara Adliye Spor)

SARI KARTLAR: Abdurrahman, Cemal (Serik Belediyespor) - Cevher, Fatih (Ankara Adliye Spor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Ankara Adliye Spor\'la 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesinde Hakkari\'de şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu. Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık\'ın da izlediği maça Serik Belediyespor başladı.

22\'nci dakikada gelişen Ankara Adliye Spor atağında Mustafa\'nın sağdan ortasında Aykut kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 0-1.

55\'inci dakikada Ankara Adliye Spor\'dan Cevher\'in ceza sahası içinde Volkan ile girdiği ikili mücadelede top elince çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

58\'inci dakikada Serik Belediyespor\'dan Mehmet penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

71\'inci dakikada Serik Belediyespor\'da Atakan\'ın sert şutunu kaleci Sercan güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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