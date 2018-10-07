Serik Belediyespor - Anadolu Bağcılar Spor: 2-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xx)- Erdal (xx), Taner (xxx)(Dk.88 Rauf x), Samet (xxx)(Dk.65 Taner Kahriman xx), Sinan (xxx), Muhammet (xx), Ahmet (xx), Burçin (xx), Erdi (xx), Atakan (xxx)(Dk.90+1 Abdurrahman x), Volkan (xxx)

ANADOLU BAĞCILAR SPOR: Eren (xx)- Uğurcan (xx), Oğuz (xxx), Tahir (xx)(Dk.9 Recep xx), Ahmet (xx)(Dk.90 Ertuğrul), Halil (x), Murat (xx), Özcan (xx), Muhammed (xx)(Dk.51 Serhat xx), Batuhan (xx), Yusuf (xxx)

GOLLER: Dk.15 Volkan, Dk.45 Sinan (Serik Belediyespor), Dk.40 Recep (P) (Anadolu Bağcılar)

SARI KARTLAR: Sinan, Atakan, Ahmet, Taner (Serik Belediyespor), Muhammed, Oğuz (Anadolu Bağcılar)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.32 Orkun (Serik Belediyespor), Dk.45+3 Halil (Anadolu Bağcılar)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor sahasında Anadolu Bağcılar Spor\'u 2-1 yendi.

15\'inci dakikada Serik Belediyespor\'dan Atakan\'ın sağ köşeden yaptığı ortayı Volkan kafayla gole çevirdi: 1-0.

32\'nci dakikada Anadolu Bağcılarspor\'dan Halil ile Serik Belediyespor\'un yedek kalecisi Orkun arasında tartışma çıktı. Bunun sonrasında hakem kaleci Orkun\'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Halil\'e ise sarı kart gösterdi.

40\'ncı dakikada gelişen Bağcılarspor atağında Serik Belediyespor ceza sahasında Samet\'in rakibi Özcan\'a faul yapması sonucu orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Recep maçın skorunu 1-1 yaptı.

45\'inci dakikada Sinan\'ın şutunda top filelerle buluştu. Serik Belediyespor 2-1 öne geçti.

45+3. dakikada Bağcılarspor\'dan Halil, Ahmet\'e yaptığı sert müdahale sonrası hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadele Serik Belediyespor\'un 2-1 üstünlüğüyle tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xx)- Erdal (xx), Taner (xxx)(Dk.88 Rauf x), Samet (xxx)(Dk.65 Taner Kahriman xx), Sinan (xxx), Muhammet (xx), Ahmet (xx), Burçin (xx), Erdi (xx), Atakan (xxx)(Dk.90+1 Abdurrahman x), Volkan (xxx)

ANADOLU BAĞCILAR SPOR: Eren (xx)- Uğurcan (xx), Oğuz (xxx), Tahir (xx)(Dk.9 Recep xx), Ahmet (xx)(Dk.90 Ertuğrul), Halil (x), Murat (xx), Özcan (xx), Muhammed (xx)(Dk.51 Serhat xx), Batuhan (xx), Yusuf (xxx)

GOLLER: Dk.15 Volkan, Dk.45 Sinan (Serik Belediyespor), Dk.40 Recep (P) (Anadolu Bağcılar)

SARI KARTLAR: Sinan, Atakan, Ahmet, Taner (Serik Belediyespor), Muhammed, Oğuz (Anadolu Bağcılar)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.32 Orkun (Serik Belediyespor), Dk.45+3 Halil (Anadolu Bağcılar)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor sahasında Anadolu Bağcılar Spor\'u 2-1 yendi.

15\'inci dakikada Serik Belediyespor\'dan Atakan\'ın sağ köşeden yaptığı ortayı Volkan kafayla gole çevirdi: 1-0.

32\'nci dakikada Anadolu Bağcılarspor\'dan Halil ile Serik Belediyespor\'un yedek kalecisi Orkun arasında tartışma çıktı. Bunun sonrasında hakem kaleci Orkun\'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Halil\'e ise sarı kart gösterdi.

40\'ncı dakikada gelişen Bağcılarspor atağında Serik Belediyespor ceza sahasında Samet\'in rakibi Özcan\'a faul yapması sonucu orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Recep maçın skorunu 1-1 yaptı.

45\'inci dakikada Sinan\'ın şutunda top filelerle buluştu. Serik Belediyespor 2-1 öne geçti.

45+3. dakikada Bağcılarspor\'dan Halil, Ahmet\'e yaptığı sert müdahale sonrası hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadele Serik Belediyespor\'un 2-1 üstünlüğüyle tamamladı.

FOTOĞRAFLI