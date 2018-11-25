Serik Belediyespor - 1461 Trabzon: 1-0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

STAT: İsmail Ogan

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Emrah Akkaya (xx), Alican Uz (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xxx), Erdal (x), Taner (xxx)(Dk.81 Rauf), Samet (xxx), Sinan (xxx), Ahmet (xxx), Abdurrahman (xxx), Erman (xxx), Burçin (xxx), Atakan (xxx)(Dk.84 Taner Kahrıman), Volkan (xxx)(Dk.83 Hakan)

1461 TRABZON: Bahadır (xx), İsmail (xx), Mert (xx)(Dk.46 Cafer x), Ahmet (xx), Burak (xxx), Yağızcan (xx), Doğukan (xx)(Dk.73 Alpay x), Buğrahan (xx), Safa (xx)(Dk.31 Hüseyin Onur xx), Bekir (xx), Serkan (xx)

GOL: Dk.30 Volkan (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Samet (Serik Belediyespor), Mert, Serkan (1461 Trabzon)

KIRMIZI KART: Dk.16 Erdal (Serik Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Serik Belediyespor, sahasında 1461 Trabzon\'u 1-0 yendi. Serik Belediyespor takımı maç öncesi sahaya 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutlayan pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16\'ncı dakikada Serik Belediyespor\'dan Erdal, rakip oyuncuya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

30\'uncu dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Sinan\'ın ortasına Volkan\'ın kafayla vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşma Serik Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maç sonrası Serik Belediyesporlu taraftar ve futbolcular galibiyetin sevincini birlikte yaşadı.

FOTOĞRAFLI