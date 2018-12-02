Şerife, tüm engelleri aştı ve 8 yılda 5 madalya kazandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 11 yaşında geçirdiği kaza sonucu sol kolunu kaybeden Para-Taekwondo Milli sporcusu Şerife Tuncay (30), 8 yılda 2 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Avrupa 3\'üncülüğü ve 1 de Türkiye 2\'nciliği derecesi elde etti.

Şerife Tuncay, 2019 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak Para-Taekwondo Dünya Şampiyonası\'na hazırlanıyor. Şampiyon olmak istediğini belirten Tuncay, \"8 yıldır tekvando yapıyorum. Devlet memuru olarak çalışıyorum. Kalan zamanlarda antreman yapıyorum. 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye birinciliğim var, 2015 yılında Moldova’da yapılan şampiyonada Avrupa 3’üncülüğüm var. 2017 yılında da İngiltere’de dünya sıralamasına girdim. Daha sonra Avrupa şampiyonasında tekrar Avrupa 3’üncülüğü aldım. Bu yılki Dünya Şampiyonası ülkemizde yapılacak. Şampiyonaya hazırlanıyorum. İnşallah şampiyonada alnımın akıyla dereceler elde edip Niğde’yi ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum\" dedi.

\'ENGEL İNSANA ENGEL DEĞİLDİR\'

Para- Tekwando\'ya 2012 yılında Engelliler Derneği Başkanı Songül Çalışkan’ın sayesinde tanıştığını anlatan Tuncay şöyle konuştu:

\"0 zamandan bugüne kadar engelimi bir köşeye bırakarak Niğde’ye ve Türkiye’ye güzel madalyalar kazandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Engel insana engel değildir. Bedensel engelli olmak insanın önünde bir set değildir. Önemli olan insanın kalbindeki engeldir. Kalbinde engel olmadığı sürece tüm engelliler engellerini aşarak bütün dünyaya adını duyurabilir. Buradan bütün arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Evlerinde oturmasınlar dışarıya çıksınlar. Ellerinden gelen en güzel spor dalı ne ise onu yapsınlar. Ben tekwando yaptım ve bir çok altın madalya kazandım, kazanmaya da devam edeceğim.\"

Şerife Tuncay’ın antrenörü Şaban Çalkan ise \"Engelli olmak hiçbir ayrıcalık değildir. Gönülden engelli olmak farklı bir şey bedensel engelli olmak farklı birşeydir. Şerife Tuncay kardeşimizin 2 defa Türkiye şampiyonluğu 1 defa Türkiye ikinciliği, 2 defa Avrupa üçüncülüğü var. 2019\'da Antalya’da yapılacak olan para-tekwando dünya şampiyonası için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu şampiyonada ülkemize ve Niğde’mize en iyi şekilde başarı getireceğimize eminim\" dedi.



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