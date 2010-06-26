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Yaşam

Şerife nine torununu kurtardı ama...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan çatışmada 70 yaşındaki Şerife nine, 5 yaşındaki torununu korumak için, kurşunların önüne atladı.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü kırsalında çıkan çatışmada 70 yaşındaki Şerife Gezici de hayatını kaybetti. Şerife nine, 5 yaşındaki torununu korumak için, kurşunların önüne atladı.
    

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü kırsalında çıkan çatışmada Jandarma Erler Zülküf Aksoy ve Süleyman Akan şehit oldu.

Çatışmada 70 yaşındaki Şerife Gezici de hayatını kaybetti.

Gezici ailesi, teröristler Yoğunağaç Jandarma Karakolu'nda görevli askerlere saldırdığında iki ateş arasında kaldı.

Ali Gezici, her perşembe olduğu gibi annesini, eşini ve oğlunu yanına alarak sepetli motosikletle yola çıktı. Aile Çoribori Türbesi'ni ziyarete gidiyordu. Geceyi orada geçireceklerdi.

Bir anda çatışmanın ortasında kaldılar. Açılan ilk ateşte 70 yaşındaki Şerife Gezici boynuna isabet eden kurşunla olay yerinde öldü. Kurşunlar ailenin diğer üyelerinin yaralanmasına yolaçtı.

Yaşlı kadının yanında oturan torunu Mazlum Gezici, ölümden dönmüştü. Babaanne ölmeseydi, belki de kurşunlar torununa isabet edecekti.

Çatışma sırasında motosikletten düşen küçük çocuğun vücudunda ezikler oluştu. Mazlum Gezici'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.


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