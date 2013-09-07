Şerif Mardin ile Ayşe Nur Saktanber boşandı

Sosyolog ve siyaset bilimcisi 86 yaşındaki Prof. Dr. Şerif Mardin ile iki yıl önce evlendiği eşi Prof. Dr. Ayşe Nur Saktanber tek celsede boşandı.

Prof. Mardin, karar kesinleştiğinde Prof. Saktanber’e 80 bin lira maddi tazminat ödeyecek.



Kitaplarımla sakin hayat istiyorum



Mardin, 14 yıldır arkadaş olduğu Saktanber’le iki yıl önce evlendi. Prof. Mardin, önceki boşanma davasında aşağılandığını, eşinin kitap hazırlamasına engel olduğunu, yaşı itibarıyla artık sakin bir hayat sürmek istediğini ve bilimsel eserler üretmeye zaman ayırmak istediğini belirtmişti.