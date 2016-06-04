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Spor

Serie A'nın devlerinden Inter satılıyor

Çin firması Suning, Inter hisselerinin yüzde 70'ini satın alma konusunda yöneticilerle anlaşma sağladı

04 Haziran 2016 01:55

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in hissesinin yüzde 70'i, Çin merkezli bir şirkete satılmak üzere olduğu açıklandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, elektronik şirketi Suning, Inter'in hisselerinin yüzde 70'lik kısmını satın alma konusunda kulübün yöneticileriyle anlaşmaya vardı.

ntvspor'un haberine göre; Çinli şirketin, Inter'in eski başkanı Massimo Moratti'den kulübün yüzde 30'luk, şu anki başkanı Erick Thohir'den ise kulübün yüzde 40'lık hisesini satın alacağı belirtildi.

Anlaşma uyarınca Inter'de Thohir, hissenin kalan yüzde 30'luk kısmını elinde tutmaya devam edecek ve başkanlık görevini sürdürecek.

Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de görevine devam etmesinin beklendiği ve kulüp tarafından resmi açıklamanın pazartesi günü yapılmasının planlandığı da ifade edildi.

 

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