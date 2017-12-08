Serie A'daki zirve yarışında Tangocuların gecesi

İSTANBUL,(DHA) - İTALYA Serie A 16\'ncı haftada Juventus, kendi evinde lider İnter\'i konuk edecek. Allianz Stayumu\'nda yarın oynanacak maç öncesi İnter 39 puanla namağlup liderken, Juventus, İnter\'in 2 puan gerisinde 3\'üncü sırada yer alıyor.

ÇİZME\'DE ZİRVE YARIŞI

İki İtalyan devi arasında oynanan son 10 karşılaşmada Juventus 5, İnter 2 galibiyet elde ederken 3 maç berabere sonuçlandı. İnter bu sezon hiç maç kaybetmezken Juventus\' tek yenilgisini Sampdoria deplasmanında aldı. Geçen sezon oynanan ilk maçı İnter kendi evinde 2-1\'lik skorla kazanırken, ikinci maçta Juventus, İnter\'i 1-0 yenerek rakibini puansız göndermişti.

İTALYA\'DA TANGOCULARIN GECESİ

Serie A\'da oynadığı 15 maçta 16 gol atan Mauro İcardi, gol krallığı yarışını önde götürüyor. 2018 Rusya Dünya Kupası\'nda Arjantin Milli Takım formasını giymek için mücadele eden Gonzalo Higuaín, ligde oynadığı 14 karşılaşmada 9 gol attı. Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Elemeleri\'nde oynanan son 5 karşılaşmaya çağrılmayan Higuaín, formasını İcardi\'ye kaptırmıştı. İcardi, elemelerde son 4 karşılaşmada Arjantin Milli Takım kadrosunda kendisine yer buldu ve toplam 179 dakika görev aldı.