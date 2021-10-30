Serie A yönetiminden Christian Eriksen'e veto

Inter kulübü, EURO 2020’de kalbinden bir rahatsızlık geçiren Christian Eriksen’in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

29 yaşındaki oyuncu, 12 Haziran’da Danimarka’nın Finlandiya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası maçında kalp krizi geçirerek yere yığılmıştı.

Saha içindeki müdahaleyle hayata döndürülen Eriksen hastaneye kaldırılmış, ilerleyen günlerde gerçekleştirilen operasyonla başarılı oyuncuya ‘implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD)’ takılmıştı.

Federasyondan veto geldi

Inter’in açıklamasına göre; Eriksen’in bu sezon İtalya’da oynaması için gerekli izin çıkmadı. Ancak Danimarkalı yıldızın İtalya dışında futbol oynamasının mümkün olabileceği ifade edildi.

Kulüp, Eriksen’in Ağustos ayında sağlık kontrolleri için tesislere geldiğinde fiziksel ve zihinsel açıdan mükemmel durumda olduğunu belirtti.

Ancak İtalya Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu üyesi Francesco Braconaro, ICD cihazı çıkarılmadığı sürece Eriksen’in İtalya’da futbol oynamasının mümkün olmadığını açıklamıştı.

Başka ülkede oynayabilir

Inter’in Eriksen açıklamasında oyuncunun geleceğiyle ilgili şu satırlara yer verildi:

“Oyuncunun mevcut durumu İtalya’da profesyonel spor aktivitelerine katılmasına izin vermese de, başka ülkelerde rekabetçi yarışmalara katılması söz konusu olabilir.”

Inter’in Ocak 2020’de Tottenham’dan transfer ettiği Eriksen, İtalyan ekibinin formasıyla çıktığı 60 maçta sekiz gol kaydetti.