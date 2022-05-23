Serie A şampiyonluğunda Ibrahimovic detayı, Hakan Çalhanoğlu şanssızlığı

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Zlatan Ibrahimovic her iki şampiyonlukta da vardı. Son iki sezonda da şampiyonluk mücadelesi veren Hakan Çalhanoğlu ise şampiyonluğu eski takımına kaybetti.

Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek ezeli rakibi Inter'in iki puan önünde bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Milano temsilcisi 11 yıl sonra kupayı kaldırdı. Başarıda Zlatan ve Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti.

Zira, Milan'ın bundan önceki şampiyonluk kadrosunda Zlatan Ibrahimovic de vardı. Boşnak asıllı İsveçli oyuncu, 2010'da Barcelona'dan 46 milyon euro bonsvervis bedeliyle Milan yolunu tutmuştu. O sezon şampiyon olan Milan'ın önemli isimlerinden biri olan Zlatan, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğa da katkı yaptı. Sassuolo karşısında 72. dakikada Olivier Giroud'un yerine oyuna dahil olan 40 yaşındaki golcü, kırmızı-siyahlı formayla 2. Seri A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Milan, 19. İtalya Ligi zaferi yakaladı ve ezeli rakibi Inter'i yakaladı. İtalya'da en çok şampiyonluk sevinci yaşayan takım ise 36 kezle Juventus.

Çalhanoğlu'nun şanssızlığı

Milan'ın şampiyonluğu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şanssızlığını gündeme getirdi. Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona Inter ulaşmıştı.

Bu sezon başı Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan Çalhanoğlu, her Milano derbisinde ıslıklandı. Milli yıldız, bu kez Inter formasıyla Milan'a karşı şampiyonluk yarışı verdi. Bu sezon ise kupayı Milan müzesine götürdü. Yıldız oyuncu, eski takımı Milan'ın şampiyon olmasıyla birlikte İtalya'da bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayamadı.

Bu sezon Inter formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 12 asistlik katkı yaptı.

Milli oyuncumuz, Inter'de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.