'Şeriat polisi' hakim karşısında

Almanya’da din değiştirerek Müslüman olan ve Selefilere katılan Sven Lau’nun yargılanmasına Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde bugün başlandı. Lau, yabancı bir terör örgütüne destek vermek suçlamasıyla yargılanacak. Alman Federal Başsavcılığı, Lau'nun "Almanya'daki Selefi çevrelerden savaşmak ve Almanya’dan çıkmak isteyenlerin Düsseldorf’ta başvurduğu kişi" olduğu üzerinde duruyor.

Sven Lau’nun bağlantı adamı olduğu, 2013 yılı ortalarından itibaren IŞİD'e bağlanan Ceyş el Muhacirin Vel Ensar adlı İslamcı gruba hizmet ettiği belirtiliyor.

Federal Başsavcılık, Lau hakkında dört olayda yabancı terör örgütüne destek vermek suçlamasını yöneltiyor. Bu eylemler arasında Lau’nun, Suriye'ye 2013 yılında söz konusu örgütle bağlantılı iki cihatçı gönderdiği, 2013 eylül ayı sonunda kendisinin de Suriye’ye giderek Ceyş el Muhacirin Vel Ensar örgütüne tedarik edeceği gece görüşü cihazlarının listesini aldığı ve 2013 ekim ayı sonunda aldığı bin 440 euro değerindeki cihazları kendisinin Suriye götürdüğü ya da yollattığı gösteriliyor.

Sven Lau, Almanya'daki Selefi kesim içinde en tanınan isimlerden biri. Lau, 2014 yılında Wuppertal’de üzerinde “şeriat polisi” yazan yeleklerle sokaklara çıkarak insanları uyarması, büyük tepki toplamıştı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, Lau’nun 2015 Aralık ayında gözaltına alınmasının ardından, “Lau’nun birçok genci radikal eğilimlere çektiği tahmin edilen Selefi kesimin önde gelen isimleri arasında olduğunu” açıklamıştı.

Sven Lau’ya yargılanmasının ocak ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.