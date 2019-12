'ŞERİAT İSTESEK GETİRİRDİK'

T24 - TV 8'de yayınlanan "Erkan Tan ile Başkent’ten" programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, gündemi meşgul eden birçok konuda değerlendirmelerini aktardı. Kapusuz'un parti politikalarına yönelik eleştirilere; “Şeriat getirecekler diye zihin bulandırmak istiyorlar. 8 yıldır iktidardayız, öyle bir niyetimiz olsaydı yapardık. İktidarken yapmayacağız da ne zaman yapacağız?” diye yanıt vermesi dikkat çekti.





Tepkisiz kaldınız diyenler savaş mı kastediyor?



Sözlerine başlarken, İsrail’e gösterdikleri tepkinin az bulunası üzerine “Olayın etkileri umarız daha fazla tırmanmaz, ama tırmanmasına da daha fazla izin vermeyeceğiz. Tepki vermediniz diyorlar da tepkiden kasıtları ne savaşmak mı? İlişkilerimiz sıkıntıya girmiş durumda. Ambargonun kalkması, İsrail’in özür dilemesi gibi normal sonuçlar bekliyoruz.” dedi.





“Susalım yaşananları baştacı mı edelim?”



“Haklı olan her zaman üstündür.” diyen Kapusuz, Türkiye’nin eninde sonunda galip geleceğini vurguladı. Ayrıca bu durumu iç politikaya malzeme yaptıkları doğrultusundaki suçlamalara “Bu bizim ne işimize yarayacak. İç politika malzemesi yapıyorsak, ne yapalım? Susalım ve yaşananları baş tacı mı edelim?” dedi. Türkiye’nin de daima ‘yurtta sulh cihanda sulh’ politikası izleyeceğinin altını çizdi.





“Keşke herkes bizim kadar duyarlı olsa”



İnsani duyarlılığın din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin olması gerektiğini düşünen Kapusuz yardımcı ruhumuzun kültürümüzden geldiğini söyledi ve “Biz bu arabuluculuk gayretini Suriye ve Filistin arasında da gösterdik. Sadece bu değildi. Keşke herkes bizim kadar duyarlı olsa.” dedi.



‘Dışarıya yardım edileceğine kendi sorunlarımızı halledelim’ eleştirisine; Türkiye’nin soysal devlet olmasından dolayı fakire, fukaraya her zaman sahip çıktıklarını belirten Kapusuz, “Kurduğumuz sosyal güvenlik vakfı ile kaymakam, muhtar eşliğinde ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sosyal güvenlik haklarına sahip çıkıyoruz. İlaç, kira, gıda dağıtan yetkililerimiz var. Bunu para olarak dağıtamayız. Çünkü sigara, içki gibi paralara harcayan da var.” dedi.





“İktidarda olmamız talihsizlikse...”



“AK Parti’nin iktidara gelmesi bir talihsizliktir.” diyen bir seyirciye, ülkeyi yönetecek hükümeti millet tayin eder. İktidar için AK Parti yetkilendirildi. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı alanlarında yaptıklarımız ortada. Eskiden Bağkur’luya, SSK’lıya bakan yoktu. Şimdi tüm hastaneler, eczaneler herkese açık.” dedi.





“Madem terör uyuyordu neden bitirmediniz?”



Terör konusunun çok ciddi ve siyasi partilerin üstünde bir konu olduğunu belirten Kapusuz, “Bu beladan kurtulmamız o kadar kolay değil. Senin dönemin, benim dönemim tartışması yapacağımıza nasıl çözebiliriz diye düşünmeliyiz. Terörü size sıfır teslim ettik diyenler neden terör uykudayken öldürmediler terörü? Görüldüğü gibi azalmış olması tamamen bitmiş olduğu anlamına gelmez.” dedi. Bu sorunu en aza indirmek için ise gelişmiş ülkelerin zamanında yaptıkları gibi hak ve özgürlüklere önem verirken demokrasi tabanına uygun davranmak gerektiğini söyledi.



Sözlerine, bazı şeylerin 30 yıldır aleni olduğunu dile getirerek devam eden Kapusuz, “Terör olayı bizimle başlamadı, bizimle de kolay kolay biteceğini sanmıyorum.” dedi.





“Kürt'e ısrarla Türk demek ırkçılık”



Açılımı ‘fitne projesi’ olarak görenlere de cevap veren Kapusuz, “Milli birlik ve beraberlikten bahsetmenin neresi kötü? Siyasi amaçlı davranıp bu konuyu farklı zeminlere taşımayalım. Irkçılık bir hastalıktır. Kimse doğarken nasıl dünyaya geleceğini seçmiyor. Kürt doğmuş birine ısrarla Türk demekle bir şey kazanmayız. Hakkaniyet ölçüsünde davranılmalı. Bölücülere fırsat vermeyelim. Biz terörle en iyi şekilde mücadele etmeyi, demokratik açılımı devam ettirmeyi, demokratik hukuk devleti olmayı hedefliyoruz. İhanet bunun neresinde? ” diyen Kapusuz, güvenlik güçlerine sağlanan imkânların da eksiksiz devam ettiğini vurguladı ve “8 yılda ne yaptık da ihanet ettik?” diye sordu.





“Bizden önce suçlular cezalandırılmadıysa bu bizim suçumuz değil!”



‘Terörle mücadele eden komutanları içeri attınız’ iddiasına “Yargıya intikal etmiş, medyada yankı bulmuş olaylarda kendimizi asla yargının yerine koymadık. Silahlar yakalandı, yargı konuyla ilgileniyor, süreç devam ediyor. Böyle terörle, yargıyla AK Parti’yi yıpratmaya kalkmasınlar. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Geçmiş dönemlerde eğer suç işleyenler cezasız kaldıysa bu bizim suçumuz değildir. Yargı her zaman için bağımsızdır. Partilerin bu tür olaylara çok da müdahil olmaması gerekiyor. Bu yanlışlardan artık vazgeçilmeli.” dedi.



Sözlerine ek olarak içerde olan komutanların hiçbir şekilde terörle ilgili yargılanmadıklarını “komutanları içeri attınız” demenin asker için de yanlış imaj çizeceğini belirtti.





"Terör bitsin demek yetmez"



Terörün bitmesini istiyoruz demek, bazı şeyler için yetmiyor diyen Kapusuz, “Buna destek verilmeli, eksikler giderilmesi birlik olunmalı.” şeklinde konuştu. Terörle mücadele alanında yaptıkları icraatlardan bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı; “Kürtler birçok ülkede Türkiye’de olmadığı için Kürtçe yayın yapıyorlardı. Kendi televizyonlarını kurmak için haraç kesiyorlardı. TRT 6’yı kurduk. Bu konuyu istismar etmelerini engelledik. Hapishanelerde Kürtçe konuşulmuyordu buna izin verdik. Dün Bulgaristan’da Türklerin adları değiştirildi diye tepki gösterdik, bugün kendi vatandaşımız için mi bunu yapmayacağız? Devlet olarak istismarları ortadan kaldırıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.





“Başta alay ettiler şimdi model olduk”



Türkiye’nin problemlerini kendi problemleri gibi addettiklerini vurgulayan Kapusuz, Türkiye’nin bulunduğu kriz ortamında aldığı önlemler ve krizden az etkilenmesi nedeniyle, diğer ülkeler arasında başlangıçta alay konusu olmasına rağmen şimdi model seçildiğini vurguladı.





"Zengin de olacak fakir de..."



“Bu ülkeyi aldığımızda çok ağır şartlarda aldık ama hiç kriz edebiyatı yapmadık. Para ve insan yönetiminde başarılı olarak krizden sağ çıktık. Diğer ülkelerde hala KDV’ler artmakta, ücretler düşmekte, emeklilik yaşı arttırılmakta, işsizlik tavan yapmakta. Bizde eskiden anayasa fırlatıldı diye ekonomi alt üst olurdu. Tabii ki sıkıntılı sektörlerimiz var. Zenginimiz fakirimiz var. Ama ölüm dışında eşitlik yok. Sosyalistler tarihe karıştı.” dedi.





“Şeriat isteseydik getirirdik”



Parti politikalarına yönelik eleştirilere; “Kim bu ülke için bir çivi çakıyorsa biz önlerinde şapka çıkarırız. Bizde kıskançlık yoktur. Eksiklerimiz kusurlarımız tabiî ki olabilir. Şeriat getirecekler diye zihin bulandırmak istiyorlar. 8 yıldır iktidardayız öyle bir niyetimiz olsaydı yapardık. İktidarken yapmayacağız da ne zaman yapacağız?” şeklinde ilginç yanıtlar verdi. Ayrıca insanların kendilerinden farklı beklentileri olabileceğini “Burası dünya, cennet değil ki sıkıntı olmasın.” diyerek ifade etti.





“Sadece askeri mücadele yetmiyor”



“Problemler biterse, hayat biter” şeklinde sözlerine devam eden Kapusuz, Başbakanın yanlış anlaşılmaması gerektiğine de değinerek, “APO’yu yasalar buna izin verirken idam etmiyorlar. Başbakan da haklı olarak ‘Bu kadar basitse siz yapsaydınız.’diyor. Bu vatan hepimizin, yanlış uygulamalar artık kalkmalı. İnkâr edilemez bir kardeşlik içinde olmalıyız. Terörle ve Kürtlerle olan problemlerde, eksiklerle ve yanlışlarla herkesin mücadele etmesi gerekir.” diyen Kapusuz, “30 yılda, sadece askeri mücadelenin yeterli olmadığı gördük. Bizim yaptığımız da zaten sosyal ve ekonomik açıdan atılan adımlarla bu mücadeleyi güçlü kılmak.” dedi.