Seri üretim laptopun 25. yılı

T24- Toshiba T1100'ün depolama kapasitesi 720 KB, RAM'i ise 256 KB idi.





Dünyanın seri üretim ilk dizüstü bilgisayarı bundan yaklaşık 25 yıl önce Toshiba tarafından piyasaya verildi. 4.77 MHz Intel 80C88 işlemci bulunan bilgisayar 1899 dolara satılıyordu.

Toshiba T1100 adıyla piyasaya sürülen bilgisayarda depolama ünitesi olarak 720 KB'lık 3.5 inç floppy disk kullanılıyor, bir de 5.25 inçlik harici floppy disk okuyucu bulunuyordu. 640 KB’a yükseltilebilen 256 KB bellekle gelen ürünün ağırlığı 4.1 kilogramdı.

Toshiba Avrupa EEMEA Genel Müdürü Sandor Van der Ham, 25. yıl nedeniyle yaptığı açıklamada, bugüne kadar 90 milyondan fazla netbook sattıklarını, bu rakamı bu yıl 100 milyonun üstüne çıkaracaklarını belirtti. Van der Ham, “25 yıl önce tek bir cihaz kategorisinde başladığımız pazar artık çok çeşitli bir ürün pazarına dönüşmüş durumda. Geniş kitlelerin beğenisini kazanmak için çeşitliliğin çok önemli bir anahtar olduğuna inanıyoruz.” dedi.





İstanbul Çırağan sarayı’nda düzenlenen kutlama resepsiyonunda firmanın

AC100 laptopuyla çift ekranlı Libretto W100 Limited Edition tablet bilgisayarı da ilk kez basına gösterildi.

İki adet 17.8cm (7’’) hassas dokunmatik ekranı bulunan ve Windows 7 ile çalışan Libretto W100’yla, yan yana çift sayfa gazete okunabiliyor. Yatay olarak kullanıldığında üst sayfada bir belge okunurken, alt sayfada notlar alınabiliyor. Alt ekran sanal klavyeye dönüşebiliyor ve cihaz notebook’a dönüşüyor. Kullanıcı, içeriği, dosyaları veya ikonları bir ekrandan diğerine küçük bir parmak hareketiyle kolayca sürükleyebiliyor.

