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Seri katil Atalay Filiz neden yakalanamıyor?

"Çok sıkışırsa tekrar cinayet işleyebilir; ya da intihar eder"

11 Haziran 2016 23:49

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı'nın yanı sıra Ankara'da 2 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, 3'üncü cinayetinden bu yana, yani tam 15 gündür kayıp. Emekli emniyet amiri Metin Örel konuyla ilgili olarak, "İz bırakmamaya çalışmış. Kaçtığı bölgede saklanmış olabilir. Görüntülerdeki çantasında uzun süre yetecek yaşam malzemeleri bulunuyor olabilir. Kendisiyle ilgili haberlere mutlaka bakmıştır. Kaçamadıysa bir yere girmiş ve çıkmıyordur. Çok sıkışırsa tekrar cinayet işleyebilir. Ya da intihar eder mi; o soru işareti" dedi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'na konuşan emekli emniyet amiri Metin Örel'in açıklamaları şöyle:

“İz bırakmamaya çalışmış. Kaçtığı bölgede saklanmış olabilir. Görüntülerdeki çantasında uzun süre yetecek yaşam malzemeleri bulunuyor olabilir. Bunu daha önce de yapmış ve 3 yıl kaçmış. Yurtdışına kaçması diğer ihtimal. Önceliği iz bırakmadan uzun süre saklanmak olacak. Bunu başardığında yeni hayatına sahte bir isimle başlar ve kendine yeni bir cep telefonu edinir. Kendisiyle ilgili haberlere mutlaka bakmıştır. Kaçamadıysa bir yere girmiş ve çıkmıyordur. Çok sıkışırsa tekrar cinayet işleyebilir. Ya da intihar eder mi; o soru işareti.”

“İzmir bölgesini çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Meslektaşlarım oradaki bağlantılarını araştırıyordur. Bu süreçte ona birilerinin mutlaka yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına kaçmışsa bile orada yaşaması zor” 

“Atalay Filiz bana göre bir seri katil. Seri katillerin ortak bir özelliği vardır: Asla yakalanmayacaklarını düşünürler. Cinayeti nasıl işleyeceğini ve nasıl gizlenebileceğini iyi düşündüklerini sanırlar. 1998’de cami imamını öldüren de bir seri katildi. Yakalandığına inanamamıştı. Bize ‘Nasıl yakaladınız? Kimse beni yakalayamazdı. Sizi cinler görevlendirdi’ diyordu. 2 cinayeti daha çıkmıştı.”

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Seri katilAtalay Filizneden yakalanamıyor

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