Seri katil Atalay Filiz'e resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara’da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisi Elena Radchikova'yı öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 5 yıl sonra karara bağlanan duruşmada savunma yapan sanık Filiz, "Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum, söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık avukatı Oğuz Mescioğlu da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak sanığın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atalay Filiz, "Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Mescioğlu da öncelikle müvekkilinin beraat etmesini aksi halde sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Filiz, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Beraatimi istiyorum" dedi.

2 yıl 7 ay 7 gün hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filiz’i "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada, Atalay Filiz'in firari olduğu 2016 yılında 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyordu. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu. (DHA)